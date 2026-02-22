ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мексика в огне: страну охватил хаос из-за ликвидации топ-главаря наркокартеля

Мексика, Воскресенье 22 февраля 2026 22:38
UA EN RU
Мексика в огне: страну охватил хаос из-за ликвидации топ-главаря наркокартеля Фото: беспорядки в Мексике (из соцсетей)
Автор: Валерий Ульяненко

В Мексике ликвидировали Немесио Осегеру - одного из самых разыскиваемых наркоторговцев мира, более известного как "Эль Менчо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп заявил, что США могут нанести наземные удары по наркокартелям где угодно

Экс-полицейский Осегера был теневым лидером картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG).

Военная операция против наркоторговца состоялась на фоне кампании давления администрации президента США Дональда Трампа на правительство президента Мексики по усилению борьбы с наркоторговлей. За задержание "Эль Менчо" предлагалось вознаграждение в 15 млн долларов.

"Операцию по его аресту возглавило Министерство обороны, и в конце концов его убили", - сообщил агентству один из источников.

Осегеру обвиняли в контрабанде крупных партий кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу США.

Масштабные беспорядки в Мексике

Ликвидация Осегеры вызвала беспорядки в регионах, которые он контролировал. В частности, вооруженные группировки заблокировали дороги, подожгли транспорт, автозаправочные станции, аптеки и магазины во многих районах штата Халиско, включая Гвадалахару и побережье до Пуэрто-Вальярты.

После событий в Халиско волна насилия охватила несколько соседних штатов. В Мичоакане наркоблокады зафиксированы по меньшей мере в 13 муниципалитетах:

  • Апатсинган;
  • Буэнависта;
  • Сальвадор Эскаланте;
  • Тангансикуаро;
  • Иштлан;
  • Экуандурео;
  • Чуринсио;
  • Самора;
  • Хикильпан;
  • Уруапан;
  • Ла-Пьедад;
  • Юрекуаро;
  • Хакона.

Губернатор Мичоакана Альфредо Рамирес Бедолья созвал экстренное совещание безопасности и отдал приказ по укреплению границ с Халиско, Гуанахуато и Колимой.

Напомним, политика Трампа направлена на масштабную борьбу с наркокартелями. Он привлек для этого тысячи моряков и направил их в Латинскую Америку и Карибский бассейн.

В сентябре прошлого года правительство США сообщило о нанесении удара по судну, подозреваемому в перевозке наркотиков в международных водах Южного Карибского моря. По данным американских властей, в результате атаки погибли 11 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мексика
Новости
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"