ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове

Львов, Воскресенье 22 февраля 2026 14:30
UA EN RU
Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове Фото: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

Подозреваемая в теракте во Львове ночью 22 февраля заложила взрывчатку в мусорные баки. Полиция опубликовала видео с камер наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Читайте также: Теракт во Львове: как разыскали вероятную подрывницу - детали от Клименко

"Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки", - сообщили в полиции.

Отмечается, что к раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

В результате совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Фото: полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове (t.me/UA_National_Police)

Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Полиция и местные власти заявили, что это был теракт.

По данным следствия, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Также пострадали правоохранители и погибла одна женщина-полицейская.

Уже днем правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове.

Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что сейчас продолжается установление других лиц, причастных к взрывам во Львове. Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Позже Клименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Национальная полиция Теракт
Новости
Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы
Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"