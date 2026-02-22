Бомба была в мусорных баках: полиция показала кадры подготовки теракта во Львове

Подозреваемая в теракте во Львове ночью 22 февраля заложила взрывчатку в мусорные баки. Полиция опубликовала видео с камер наблюдения.

"Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки", - сообщили в полиции. Отмечается, что к раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию. В результате совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор. Фото: полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове (t.me/UA_National_Police) Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.