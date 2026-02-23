Иран готов пойти на новые уступки Трампу для избежания удара США, - Reuters

Иран дал США понять, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана. Таким образом, страна намерена предотвратит нападение Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После двух раундов переговоров обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях, даже по вопросам масштабов и последовательности ослабления жестких санкций США, сказал высокопоставленный иранский чиновник.

Но Reuters впервые отмечает тот факт, что Иран предлагает новые уступки после завершения переговоров на прошлой неделе, когда стороны, казалось, сильно расходились во мнениях и приближались к военному конфликту.

Аналитики считают, что этот шаг говорит о попытке Тегерана сохранить дипломатические отношения и предотвратить крупный удар США.

По словам официального представителя, Тегеран всерьез рассмотрит вариант, при котором половина наиболее обогащенного урана будет отправлена за границу, а остальная часть будет разбавлена.

Более того, страна будет участвовать в создании регионального консорциума по обогащению урана - это идея, которая периодически поднималась в ходе дипломатических переговоров, связанных с Ираном.

Но чиновник пояснил, что Тегеран пойдет на это в обмен на признание США права Ирана на "мирное обогащение урана" в рамках сделки, которая также будет включать отмену экономических санкций.

Кроме этого, Иран предложил американским компаниям возможность участвовать в качестве подрядчиков в крупных иранских нефтегазовых отраслях а рамках переговоров по урегулированию многолетнего спора о ядерной деятельности Тегерана.

"В рамках обсуждаемого экономического пакета Соединенным Штатам также были предложены возможности для серьезных инвестиций и получения ощутимых экономических интересов в нефтяной промышленности Ирана", - заявил чиновник.

Он добавил, что последние переговоры подчеркнули разногласия между двумя сторонами, отметил, что "возможность достижение промежуточного соглашения существует", поскольку переговоры продолжаются.

"Последний раунд переговоров показал, что представления США относительно масштабов и механизма снятия санкций отличаются от требований Ирана. Обеим сторонам необходимо согласовать логичный график отмены санкций. Этот план действий должен быть разумным и основываться на взаимных интересах", - резюмировал чиновник.

Согласно заявлению глава МИД Ирана Аббаса Арагчи в воскресенье, он ожидает встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Женеве в четверг. Он добавил, что еще существует "хороший шанс" на дипломатическое решение.