Белгород атаковали ракеты, побита инфраструктура: свет, вода и тепло будут не у всех

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару. Из-за серьезных повреждений инфраструктуры в городе частичный блэкаут, есть проблемы с подачей воды и тепла.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщают росСМИ.

В пабликах публикуют кадры ракетного обстрела Белгорода - слышно гул сигнализаций от машин, взрывы; видны вспышки после ударов.

Очевидцы комментируют, что в городе тотальная темнота - свет раздается только от автомобильных фар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетную атаку.

"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Вследствие этого есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей", - написал Гладков.

По его словам, масштаб повреждений в полном объеме оценят позже. Все оперативные службы на местах. Информация о последствиях уточняется.

Следует отметить, что некоторые паблики пишут - в результате ракетного обстрела Белгорода была повреждена Фрунзенская электроподстанция. Также пуликуются кадры после удара по этой подстанции.

Обновлено в 00:02

В пабликах появились кадры прилета ракеты якобы по Белгородской ТЭЦ.