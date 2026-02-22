"Почему они не капитулируют?": Трамп удивлен поведением Ирана, - Виткофф

Президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за того, что Иран до сих пор не согласился на ограничение своей ядерной программы, несмотря на наращивание военного присутствия США в регионе.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Позиция Трампа и военное давление

Спецпосланник отметил, что Вашингтон сейчас развернул значительные морские и военно-воздушные силы на Ближнем Востоке. На этом фоне американский лидер ожидал большей уступчивости Тегерана.

"Я не хочу использовать слово "разочарованы", потому что он понимает, что имеет много альтернатив, но ему интересно, почему они этого не сделали... Я не хочу использовать слово "капитулировали", но почему они не капитулировали", - цитирует Уиткофф слова президента.

По данным посланника, Трамп не понимает, почему при таком уровне давления иранская сторона не идет на прямой диалог об отказе от ядерных амбиций.

Угроза ядерного обогащения

Уиткофф подчеркнул, что ситуация становится критической, поскольку Иран обогащает уран до 60%, что значительно превышает потребности мирной энергетики. По его оценкам, промедление опасно для мировой безопасности.

"Им, вероятно, через неделю придется иметь материалы для производства промышленных бомб, а это действительно опасно", - подчеркнул спецпосланник.

Сейчас США требуют от Тегерана не только остановки ядерных разработок, но и прекращения поддержки боевиков и ограничения ракетной программы.