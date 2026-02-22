"Пузырек революции" не сработал: почему усилия РФ расшатать Украину зимой провалились

Попытка России обвалить украинскую энергосистему и спровоцировать внутренние протесты зимой потерпела полное поражение. Враг не достиг ни одной стратегической цели, несмотря на миллиардные расходы на пропаганду.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Провал "тотального блэкаута"

По словам Коваленко, ключевым планом россиян во время зимних атак было создание энергетической катастрофы, которую должны были использовать для расшатывания ситуации внутри страны.

Однако усилия энергетиков и работа с населением помешали планам Кремля.

"Россияне не смогли информационно создать "пузырь революции" - часть их ботоферм банально блокировалась, также работа с населением велась 24/7, люди спускали гнев, но им объясняли реальную ситуацию. Тот случай, когда правда побеждает", - подчеркнул Коваленко.

Поражение в информационной войне

Несмотря на колоссальные ресурсы, РФ проигрывает стратегические нарративы на Западе и внутри Украины. В частности, оккупантам не удалось дискредитировать поддержку Украины в Европе или создать раскол между военным и политическим руководством.

"Можно говорить, что россияне проигрывают информационную войну, на которую тратят миллиарды ежегодно. Да, они имеют инфраструктуру и ресурсы... но эти миллиарды точно не конвертируются в их преимущество", - подытожил руководитель ЦПИ.

Он также добавил, что Москва уже проиграла ряд важных треков, среди которых темы "преследования верующих", обвинения Украины в нежелании мира и вмешательство в выборы в Молдове.