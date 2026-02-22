Удар по заводу "Искандеров": куда попали украинские "Фламинго" (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитиков сообщества "КиберБорошно" в Telegram .

"В результате поражения предприятия "Воткинский завод" ракетами FP-5 "Фламинго" в кровле одного из цехов зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м. Длина повреждения неравномерная: около 24 м с одной стороны и 18 м - с другой, тогда как ширина 30 м", - говорится в заявлении.

Аналитики отметили, что характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, что, вероятно, привело к полному выгоранию внутренних площадей.

"Вопреки предыдущим сообщениям, согласно которым пострадали цеха №22 и №36, ракетный удар пришелся на корпус завода №19 - гальвано-штамповочный цех", - пишет "КиберБорошно".

Фото: последствия удара по "Воткинскому заводу" (t.me/kiber_boroshno)

Влияние удара на производственный цикл ракет

Этот производственный участок связан с процессами штамповки и формовки металла, изготовления элементов корпусов ракет, а также гальванической обработкой деталей. Речь идет о нанесении защитных и функциональных покрытий, подготовке поверхностей к дальнейшей сборке.

Отмечается, что удар по такому цеху может критически повлиять на производственный цикл, поскольку там формируется базовая конструкция ракетных корпусов и осуществляется технологическая подготовка к финальным этапам сборки.

Что известно о "Воткинском заводе"

"Воткинский завод" - одно из ключевых предприятий РФ по производству твердотопливных баллистических ракет. Завод серийно производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", производил и обслуживает ракеты семейства "Тополь", выпускает баллистические ракеты подводных лодок РСМ-56 "Булава".

Кроме того, он производит ракеты 9М723 для комплекса "Искандер-М", 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал" и баллистические ракеты "Орешник".

"Воткинский завод" находится под санкциями США, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.