Удар по заводу "Искандеров": куда попали украинские "Фламинго" (фото)
Удар ракетами "Фламинго" по российскому заводу по производству ракет "Искандер" уничтожил гальвано-штамповочный цех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитиков сообщества "КиберБорошно" в Telegram.
"В результате поражения предприятия "Воткинский завод" ракетами FP-5 "Фламинго" в кровле одного из цехов зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м. Длина повреждения неравномерная: около 24 м с одной стороны и 18 м - с другой, тогда как ширина 30 м", - говорится в заявлении.
Аналитики отметили, что характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, что, вероятно, привело к полному выгоранию внутренних площадей.
"Вопреки предыдущим сообщениям, согласно которым пострадали цеха №22 и №36, ракетный удар пришелся на корпус завода №19 - гальвано-штамповочный цех", - пишет "КиберБорошно".
Фото: последствия удара по "Воткинскому заводу" (t.me/kiber_boroshno)
Влияние удара на производственный цикл ракет
Этот производственный участок связан с процессами штамповки и формовки металла, изготовления элементов корпусов ракет, а также гальванической обработкой деталей. Речь идет о нанесении защитных и функциональных покрытий, подготовке поверхностей к дальнейшей сборке.
Отмечается, что удар по такому цеху может критически повлиять на производственный цикл, поскольку там формируется базовая конструкция ракетных корпусов и осуществляется технологическая подготовка к финальным этапам сборки.
Что известно о "Воткинском заводе"
"Воткинский завод" - одно из ключевых предприятий РФ по производству твердотопливных баллистических ракет. Завод серийно производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", производил и обслуживает ракеты семейства "Тополь", выпускает баллистические ракеты подводных лодок РСМ-56 "Булава".
Кроме того, он производит ракеты 9М723 для комплекса "Искандер-М", 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал" и баллистические ракеты "Орешник".
"Воткинский завод" находится под санкциями США, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.
Ракетный удар по РФ
Напомним, в ночь на 21 февраля россияне жаловались, что в Воткинске (Удмуртия) были слышны громкие взрывы. После этого в соцсетях появились кадры, на которых был виден пожар и дым на территории "Воткинского завода".
В этот момент совладелец компании Fire Point, производящей "Фламинго", показал кадры запуска ракет, указав в посте фразу: "Без контекста. Контекст - позже".
Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.