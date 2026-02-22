"Предоставьте полную ясность": ЕС требует от Трампа объяснений из-за новых пошлин

Европейская комиссия потребовала от США неукоснительного соблюдения торгового соглашения и отказа от повышения пошлин на европейские товары после решения Верховного суда США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Требование к Вашингтону

В Брюсселе отметили, что Белый дом должен предоставить "полную ясность" относительно своих дальнейших шагов.

В Еврокомиссии считают, что новые пошлины президента США Дональда Трампа противоречат принципам трансатлантической торговли, которые были согласованы сторонами ранее.

"Текущая ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и инвестиций... Соглашение есть соглашение", - подчеркнули в Комиссии.

В ЕС настаивают, что европейский экспорт должен и в дальнейшем подпадать под действие льготного режима без непредсказуемых тарифных скачков.

"Товары ЕС должны и в дальнейшем пользоваться самым конкурентным режимом, без повышения тарифов сверх четкого и всеобъемлющего потолка, согласованного ранее", - добавили в Еврокомиссии.

Детали спора

Как сообщают в ЕС, конфликт обострился после того, как Верховный суд США отменил предыдущие глобальные тарифы Трампа. В ответ президент США ввел новые временные пошлины в размере 10%, которые почти сразу поднял до 15%.

Это решение ставит под угрозу договоренности прошлого года, согласно которым США ограничили тарифы для ЕС, а Брюссель взамен отказался от введения пошлин в ответ на американские товары.