"Предоставьте полную ясность": ЕС требует от Трампа объяснений из-за новых пошлин
Европейская комиссия потребовала от США неукоснительного соблюдения торгового соглашения и отказа от повышения пошлин на европейские товары после решения Верховного суда США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Требование к Вашингтону
В Брюсселе отметили, что Белый дом должен предоставить "полную ясность" относительно своих дальнейших шагов.
В Еврокомиссии считают, что новые пошлины президента США Дональда Трампа противоречат принципам трансатлантической торговли, которые были согласованы сторонами ранее.
"Текущая ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и инвестиций... Соглашение есть соглашение", - подчеркнули в Комиссии.
В ЕС настаивают, что европейский экспорт должен и в дальнейшем подпадать под действие льготного режима без непредсказуемых тарифных скачков.
"Товары ЕС должны и в дальнейшем пользоваться самым конкурентным режимом, без повышения тарифов сверх четкого и всеобъемлющего потолка, согласованного ранее", - добавили в Еврокомиссии.
Детали спора
Как сообщают в ЕС, конфликт обострился после того, как Верховный суд США отменил предыдущие глобальные тарифы Трампа. В ответ президент США ввел новые временные пошлины в размере 10%, которые почти сразу поднял до 15%.
Это решение ставит под угрозу договоренности прошлого года, согласно которым США ограничили тарифы для ЕС, а Брюссель взамен отказался от введения пошлин в ответ на американские товары.
Тарифная эскалация Трампа
Напомним, торговое противостояние обострилось после того, как Дональд Трамп решил обойти решение Верховного суда США, который отменил его предыдущие глобальные тарифы. Президент США нашел юридические механизмы для внедрения новых пошлин в обход судебного запрета.
Сразу после этого Трамп объявил об очередном повышении тарифов, подняв ставку с 10% до 15%.
Такие шаги американской администрации уже вызвали серьезное беспокойство на мировых рынках и критику со стороны ключевых торговых партнеров Вашингтона, в частности Европейского Союза.