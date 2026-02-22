ua en ru
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 20:27
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

После теракта во Львове президент Украины Владимир Зеленский дал поручение МВД, Нацполиции и СБУ сделать все для предотвращения подобных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского и сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

Читайте также: Теракт во Львове: как разыскали вероятную подрывницу - детали от Клименко

"Это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погиб, 23 года ей было", - отметил он.

Президент выразил соболезнования родным и близким, и добавил, что все раненые сейчас получают помощь, а врачи делают все возможное для спасения жизней.

"Исполнители были завербованы через Телеграмм. Организация теракта - российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу. И я поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления", - сказано в его заявлении.

Зеленский отметил, что правоохранители имеют опыт противодействия, поскольку "десятки аналогичных ситуаций" не допущены.

"У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей", - подчеркнул президент.

Задержанной сообщено о подозрении

Офис генпрокурора сообщил, что задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека, а также незаконное обращение с оружием).

"Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, унесшего жизнь 23-летней полицейской и приведшего к ранению еще более 20 человек", - заявил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив.

Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили заданиеФото: подозреваемая в организации теракта во Львове (t.me/pgo_gov_ua)

Сейчас продолжаются следственные действия. По местам жительства и пребывания задержанной проведены обыски, изъяты доказательства преступной деятельности.

Также готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на сегодня, 22 февраля, во Львове прогремели взрывы. Как оказалось, это был террористический акт. После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а после прибытия второго - раздался еще один.

В результате теракта был поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Также пострадали правоохранители и погибла одна женщина-полицейская. Всего были ранены 25 человек.

Позже правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове. Задержали 33-летнюю жительницу Ровенской области в городе Старый Самбор возле границы.

Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия. Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.

Позже полиция официально сообщила, что подозреваемая в теракте во Львове ночью 22 февраля заложила взрывчатку в мусорные баки и обнародовала это видео.

