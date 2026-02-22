Путин и Трамп тайно обсуждают восстановление "Северных потоков", - Berliner Zeitung

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung .

В США имеют планы на "Северные потоки"

Переговоры проходят неофициально и без участия ЕС.

По данным издания, вопрос газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, которые были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, якобы стал частью более широких геополитических консультаций между Москвой и Вашингтоном.

Официально проект считается фактически закрытым, а трубопроводы остаются непригодными к эксплуатации. В то же время, по информации источников, близких к российской стороне, обсуждается вариант возобновления поставок газа в Европу, однако уже под контролем США.

Как отмечает Berliner Zeitung, речь идет о возможном участии американских инвесторов в восстановлении или приобретении части инфраструктуры. Среди потенциально заинтересованных лиц упоминается инвестор Стивен Линч, который ранее работал с российскими энергетическими активами.

Отмечается, что в Германии официальная позиция остается неизменной - Берлин поддерживает санкционную политику ЕС против России и не рассматривает возобновление работы газопроводов. В то же время информация о возможных переговорах без участия Евросоюза вызвала дискуссию о рисках для энергетической безопасности Европы.

Никаких официальных подтверждений со стороны Москвы или Вашингтона пока нет.

Предыстория "Северных потоков"

Газопровод "Северный поток-1" транспортировал газ из РФ в Германию, которая распределяла его по другим странам Европы. "Северный поток-2", который строился для поставок газа в Европу, но в обход Украины, так и не заработал из-за полномасштабного вторжения РФ. В сентябре 2022 года на дне Балтийского моря оба газопровода были взорваны.

На тот момент газопроводы рассматривались основным маршрутом поставок российского газа в Европу.

В диверсии с газопроводами подозревают украинцев - в ноябре 2025 года немецкие правоохранители арестовали украинца Сергея Кузнецова. Его экстрадировали из Италии по обвинению в непосредственном участии в подрывах - сейчас он находится в следственном изоляторе в Германии.