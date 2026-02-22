ua en ru
Путин и Трамп тайно обсуждают восстановление "Северных потоков", - Berliner Zeitung

Воскресенье 22 февраля 2026 01:08
UA EN RU
Путин и Трамп тайно обсуждают восстановление "Северных потоков", - Berliner Zeitung Фото: лидеры США и РФ - Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ведут обсуждение относительно возможного возобновления работы газопроводов "Северный поток", но под контролем Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung.

Читайте также: Туск: Польше не выгодна экстрадиция украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В США имеют планы на "Северные потоки"

Переговоры проходят неофициально и без участия ЕС.

По данным издания, вопрос газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, которые были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, якобы стал частью более широких геополитических консультаций между Москвой и Вашингтоном.

Официально проект считается фактически закрытым, а трубопроводы остаются непригодными к эксплуатации. В то же время, по информации источников, близких к российской стороне, обсуждается вариант возобновления поставок газа в Европу, однако уже под контролем США.

Как отмечает Berliner Zeitung, речь идет о возможном участии американских инвесторов в восстановлении или приобретении части инфраструктуры. Среди потенциально заинтересованных лиц упоминается инвестор Стивен Линч, который ранее работал с российскими энергетическими активами.

Отмечается, что в Германии официальная позиция остается неизменной - Берлин поддерживает санкционную политику ЕС против России и не рассматривает возобновление работы газопроводов. В то же время информация о возможных переговорах без участия Евросоюза вызвала дискуссию о рисках для энергетической безопасности Европы.

Никаких официальных подтверждений со стороны Москвы или Вашингтона пока нет.

Предыстория "Северных потоков"

Газопровод "Северный поток-1" транспортировал газ из РФ в Германию, которая распределяла его по другим странам Европы. "Северный поток-2", который строился для поставок газа в Европу, но в обход Украины, так и не заработал из-за полномасштабного вторжения РФ. В сентябре 2022 года на дне Балтийского моря оба газопровода были взорваны.

На тот момент газопроводы рассматривались основным маршрутом поставок российского газа в Европу.

В диверсии с газопроводами подозревают украинцев - в ноябре 2025 года немецкие правоохранители арестовали украинца Сергея Кузнецова. Его экстрадировали из Италии по обвинению в непосредственном участии в подрывах - сейчас он находится в следственном изоляторе в Германии.

Второй подозреваемый - украинец Владимир Журавлев. Хотя Германия требовала его выдачи, польский суд в октябре 2025 года отказал в экстрадиции и отпустил его.

На днях СМИ писали, что команда украинцев, которую связывают с подрывами газопроводов, обсуждала свой план диверсии с работниками американской разведки ЦРУ.

