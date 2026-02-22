ua en ru
Иран и Россия заключили секретное соглашение по оружию на полмиллиарда, - FT

Воскресенье 22 февраля 2026 21:33
Иран и Россия заключили секретное соглашение по оружию на полмиллиарда, - FT Фото: Иран хочет усилить свою ПВО российскими ракетными комплексами (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Иран и Россия подписали секретное соглашение на сумму около 500 млн евро по поставке современных переносных зенитных ракетных комплексов "Верба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Лидер Ирана готовится к гибели: NYT узнало план действий на случай ликвидации

Источники издания рассказали, что соглашение предусматривает поставку 500 ПЗРК "Верба" и 2 500 ракет "9М336" в течение трех лет.

Отмечается, что соглашение было заключено на фоне обеспокоенности Тегерана состоянием собственной системы ПВО. Власти Ирана опасаются повторения провалов в ее работе, которые проявились во время 12-дневной войны в июне, когда израильские удары продемонстрировали уязвимость стратегических объектов.

Издание пишет, что документ также предусматривает поставки 500 приборов ночного видения "Mowgli-2" для отслеживания самолетов и других целей.

Источники отметили, что сделка носит конфиденциальный характер и стала одной из крупнейших между Ираном и Россией за последнее время.

Что известно о "Вербе"

"Верба" - один из самых современных зенитных комплексов, который имеет инфракрасное наведение и способен поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники.

Комплекс обслуживают малые мобильные группы, что позволяет сухопутным силам быстро создавать рассредоточенную оборону без зависимости от стационарных радарных установок, которые более уязвимы к ударам.

Согласно документам, страна-агрессор продает Ирану ракеты 9М336 по 170 000 евро за единицу, а ПЗРК - по 40 000 евро.

Иран под давлением США

Напомним, сейчас в Вашингтоне обсуждают различные варианты усиления давления на Тегеран. Среди них - ограниченные удары по военной инфраструктуре, а также более масштабная кампания, которая может иметь серьезные политические последствия для руководства Ирана.

Причина в том, что ситуация вокруг иранской ядерной программы достигла критической точки. В Белом доме говорили, что Иран может предотвратить удары США, если согласится на новые условия соглашения.

В то же время Тегеран вместо полного сворачивания программы предлагает обмен нефти и самолетов на снятие санкций.

