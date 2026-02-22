Мужчина с дробовиком "штурмовал" резиденцию Трампа
Агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X и публикацию журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс.
Гульельми рассказал, что инцидент произошел утром 22 февраля. Личность погибшего не раскрывается - известно лишь, что ему 20 лет.
Мужчину с оружием и канистрой с топливом заметили у северных ворот резиденции. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа вступили с ним в контакт, что переросло в столкновение.
В результате сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. В результате стычки ни сотрудники Секретной службы, ни офицеры не пострадали.
Джейкобс в своей публикации обнародовала фото ружья с пресс-конференции шерифа:
Фото: оружие нападавшего, которого застрелила Секретная служба США (x.com/JenniferJJacobs)
Отмечается, что в момент стрельбы в резиденции никого не было. Сейчас Трамп сейчас находится в Вашингтоне.
Покушения на Трампа
Напомним, в сентябре 2024 года Райан Рут во Флориде расположился с оружием возле поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, принадлежащего Трампу, с намерением застрелить политика во время президентской кампании.
Впоследствии Рут, который пытался застрелить Трампа на поле для гольфа во Флориде в 2024 году, был приговорен к пожизненному заключению.
Отметим, событие возле гольф-клуба Трампа со стрельбой случилось почти ровно через два месяца после того, как 13 июля Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), ранив его в ухо.