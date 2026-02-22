"На таблетках" генераторов: как энерготеррор давит на курс и что будет с долларом в марте

Март станет для валютного рынка периодом повышенного напряжения, но система защиты гривны от НБУ остается действенной. Пока малый бизнес вынужден работать на генераторах, Нацбанк готовит ответ для сдерживания курса.

Почему энергетика стала ключевым фактором давления на доллар и сколько будет стоить валюта в марте в комментарии РБК-Украина объяснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

Энергетическое давление: Работа бизнеса на генераторах увеличивает спрос на валюту для импорта топлива и энергоносителей.

Работа бизнеса на генераторах увеличивает спрос на валюту для импорта топлива и энергоносителей. Ценовые ожидания: Компании закладывают подорожание товаров выше официальной инфляции, подогревая валютный аппетит.

Компании закладывают подорожание товаров выше официальной инфляции, подогревая валютный аппетит. Решение НБУ: 19 марта ожидается сохранение учетной ставки на уровне 15% для стабилизации рынка.

19 марта ожидается сохранение учетной ставки на уровне 15% для стабилизации рынка. Прогноз на март: Доллар ожидается в коридоре 42,5-43,7 грн, евро - 50,5-52 грн.

Фото: что происходит на валютном рынке (инфографика РБК-Украина)

Как отмечает Лесовой, март для валютного рынка станет периодом повышенного напряжения, однако система сдерживания курсовых рисков от Нацбанка остается действенной.

Несмотря на сложные условия, сценарии резкого ослабления гривны пока выглядят маловероятными.

Ключевые вызовы для экономики

Энергетический фактор: Из-за перебоев с электроэнергией малый бизнес работает на генераторах. Во всех секторах растут расходы на логистику и топливо.

Ценовое давление: Бизнес закладывает подорожание товаров выше официальной инфляции, что формирует дополнительный спрос на валюту среди компаний и населения.

Внешний дисбаланс: Импорт существенно превышает экспорт. Доступ аграриев и металлургов к рынкам ЕС усложняется из-за квот и торговых споров.

Стратегия регулятора и учетная ставка

Лесовой также отмечает, что на очередном заседании монетарного комитета, которое запланировано на 19 марта, ожидается сохранение учетной ставки на уровне 15%.

Цель: Добавить гривне устойчивости и снизить риски "курсового перегрева".

Риски: Более дешевые деньги могли бы активизировать кредитование, но в то же время способны "раскрутить" инфляцию и валютный спрос.

Прогноз курса на март

Валютный рынок, скорее всего, будет оставаться в пределах прогнозируемых коридоров:

Доллар: 42,5-43,7 грн;

42,5-43,7 грн; Евро: 50,5-52 грн.

Поэтому, хотя волатильность возможна, выстроенная НБУ система позволяет балансировать между сдерживанием инфляции и защитой экономики в условиях энергетического террора.