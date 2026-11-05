В Комышевахе возросло количество погибших из-за авиаудара РФ, под завалами еще есть люди

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В Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского авиаудара 2 ноября возросло до 42 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В Камышевахе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных мероприятий после российского авиаудара. На сегодня из-под завалов деблокированы 42 погибших человека. Идет идентификация неопознанных тел. Под завалами еще могут находиться 33 человека. Работы не прекращаются. https://t.me/UA_National_Police/81334