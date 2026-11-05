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В Комышевахе возросло количество погибших из-за авиаудара РФ, под завалами еще есть люди

11:55 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Комышевахе возросло количество погибших из-за авиаудара РФ, под завалами еще есть люди Фото: в Камышевахе возросло количество погибших из-за авиаудара РФ (ГСЧС)
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В Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского авиаудара 2 ноября возросло до 42 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В Камышевахе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных мероприятий после российского авиаудара.

На сегодня из-под завалов деблокированы 42 погибших человека. Идет идентификация неопознанных тел.

Под завалами еще могут находиться 33 человека. Работы не прекращаются.

Авиаудар по Камышевахе

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышувахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате вражеского авиаудара, а еще более 30 - под завалами.

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