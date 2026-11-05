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В Сумах пропала вода из-за обесточивания водоканала: что известно

13:26 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Сумах пропала вода из-за обесточивания водоканала: что известно Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Сумах из-за колебаний напряжения в энергосети в четверг, 5 ноября, обесточены объекты КП "Горводоканал".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

На предприятии сообщили, что обесточивание произошло с 12.00. Энергетики работают над устранением проблемы.

В водоканале заверили, что как только ситуация с электроснабжением стабилизируется, водоснабжение обеспечат в обычном режиме. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за обновлениями информации.

Диспетчерская служба КП "Горводоканал" принимает обращения по телефонам: 050 407-81-10 и 067 548-21-12.

В Сумской области действуют графики аварийных отключений

По информации АО "Сумыоблэнерго", 5 ноября в области ввели графики аварийных отключений (ГАВ) по указанию НЭК "Укрэнерго".

С 9:29 ограничения действовали для потребителей 1-5 очередей. В 12:18 их изменили: аварийные отключения ввели для 6-10 очередей, в то время как 1-5 очереди оставили включенными.

Причиной ограничений в облэнерго назвали повреждение энергосистемы в результате систематических российских атак.

Проверить свою очередь во время аварийных отключений можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключение" или в личном кабинете E-Svitlo. В то же время очереди по ГАВ не совпадают с очередями почасовых отключений.

В облэнерго отметили, что в ходе аварийных отключений нет определенного времени возобновления электроснабжения.

Напомним, утром 5 ноября из-за последствий российских обстрелов в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. В частности, ограничения действовали в Киеве, Сумской, Черниговской, Ровенской и Полтавской областях. Позже аварийные отключения также ввели в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

РБК-Украина также рассказывало, почему в Украине могут часто вводить и отменять экстренные отключения света.

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