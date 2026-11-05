Газ уже выше 60 грн, а бензин подешевел: как изменились цены на АЗС 5 ноября
На 5 ноября на украинских автозаправочных станциях наблюдается разнонаправленная динамика цен: государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость бензина, тогда как автогаз на отдельных АЗС прибавил в цене до 1,60 грн.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
"Укрнафта" снизила цены на весь бензин: Государственная сеть единственная на рынке переписала ценники в сторону уменьшения, сбросив по 1,00 грн/л на все марки. Теперь стандартный А-95 стоит 87,90 грн/л, фирменный А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.
Автогаз прыгнул в цене до +1,60 грн: Автогаз остается самым динамичным сегментом. Наибольшее повышение зафиксировано на SOCAR - сразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, что является самой высокой ценой на рынке). В сети OKKO газ подорожал на 1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).
Дизельное топливо сохраняет стабильность: Цены на дизель остаются неизменными во всех исследуемых сетях. Дешевле всего Евро-ДИ предлагает UPG (102,90 грн/л), самое дорогое - SOCAR (108,00 грн/л за NANO и 111,00 грн/л за NANO Extro).
Сохраняется значительный разрыв между сетями: Ценовая разница на литре бензина А-95 между премиум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) и эконом-предложением ("Укрнафта" – 87,90 грн) сейчас составляет 8,00 грн/л.
Детализация цен на АЗС 5 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 60,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 61,50 грн (+1,6 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 57,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 58,90 грн