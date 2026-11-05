ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Газ уже выше 60 грн, а бензин подешевел: как изменились цены на АЗС 5 ноября

06:17 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Газ уже выше 60 грн, а бензин подешевел: как изменились цены на АЗС 5 ноября Фото: сколько стоит топливо на АЗС 5 ноября (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

На 5 ноября на украинских автозаправочных станциях наблюдается разнонаправленная динамика цен: государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость бензина, тогда как автогаз на отдельных АЗС прибавил в цене до 1,60 грн.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

"Укрнафта" снизила цены на весь бензин: Государственная сеть единственная на рынке переписала ценники в сторону уменьшения, сбросив по 1,00 грн/л на все марки. Теперь стандартный А-95 стоит 87,90 грн/л, фирменный А-95 Energy - 90,90 грн/л, а А-92 - 85,90 грн/л.

Автогаз прыгнул в цене до +1,60 грн: Автогаз остается самым динамичным сегментом. Наибольшее повышение зафиксировано на SOCAR - сразу на +1,60 грн/л (до 61,50 грн/л, что является самой высокой ценой на рынке). В сети OKKO газ подорожал на 1,00 грн/л (до 60,90 грн/л).

Дизельное топливо сохраняет стабильность: Цены на дизель остаются неизменными во всех исследуемых сетях. Дешевле всего Евро-ДИ предлагает UPG (102,90 грн/л), самое дорогое - SOCAR (108,00 грн/л за NANO и 111,00 грн/л за NANO Extro).

Сохраняется значительный разрыв между сетями: Ценовая разница на литре бензина А-95 между премиум-сегментом (SOCAR - 95,90 грн) и эконом-предложением ("Укрнафта" – 87,90 грн) сейчас составляет 8,00 грн/л.

Газ уже выше 60 грн, а бензин подешевел: как изменились цены на АЗС 5 ноября
Фото: цены на АЗС 5 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 5 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 60,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 61,50 грн (+1,6 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 57,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

Читайте также: Газ по 60 грн - еще не предел: Куюн объяснил причины скачка цен на АЗС

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин
Новости
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине