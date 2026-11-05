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Под Киевом горел склад после атаки РФ, травмирован человек (фото, видео)

08:00 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Под Киевом горел склад после атаки РФ, травмирован человек (фото, видео) Фото: спасатели тушат пожар в Бучанском районе (ГСЧС Украины)
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Россия в ночь на 5 ноября атаковала дронами Киевщину – загорелся склад в Бучанском районе, один человек травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

"В Бучанском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Уточняем информацию о пострадавших", - сообщал Ткаченко в 0:03 четверга.

Спасатели в свою очередь уже утром подтвердили атаку.

"Враг вновь атаковал логистическую инфраструктуру Киевщины. В Бучанском районе в результате обстрела вспыхнул пожар", – написали в ГСЧС.

В службе указали, что на месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы.

"Пожар уже локализован. Сейчас продолжаются проливания очагов горения и разборка конструкций. По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина травмирован", - сообщили спасатели.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев вечером 29 октября погиб человек. Тогда обломки ракеты горели в Днепровском районе.

Еще сообщалось, что после атаки РФ на столицу пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних детей.

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