Под Киевом горел склад после атаки РФ, травмирован человек (фото, видео)

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Россия в ночь на 5 ноября атаковала дронами Киевщину – загорелся склад в Бучанском районе, один человек травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

"В Бучанском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Уточняем информацию о пострадавших", - сообщал Ткаченко в 0:03 четверга. Спасатели в свою очередь уже утром подтвердили атаку. "Враг вновь атаковал логистическую инфраструктуру Киевщины. В Бучанском районе в результате обстрела вспыхнул пожар", – написали в ГСЧС.



В службе указали, что на месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы.



"Пожар уже локализован. Сейчас продолжаются проливания очагов горения и разборка конструкций. По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина травмирован", - сообщили спасатели. https://t.me/RBC_ua_news/211046?single