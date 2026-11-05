Компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept, созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что такой подход позволяет сократить производственные затраты и ускорить запуск техники в серийное производство.

Новым наземным дроном можно управлять дистанционно с помощью оператора или использовать автономный режим, позволяющий машине самостоятельно передвигаться по сложным и опасным участкам местности.

За создание платформы отвечала Renault Group, а компания John Cockerill занималась разработкой технологий дистанционного управления и автономного движения. При проектировании также были учтены требования французских военных.

В ближайшее время Вооруженные силы Франции планируют провести испытания Forefront Concept во время учеб и специальных тестов. По их результатам Renault внесет необходимые изменения в конструкцию и усовершенствует разработку с учетом полученного опыта эксплуатации.

Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.

Фото: Renault представила полноприводный НРК с запасом хода более 400 км (пресс-служба компании)

Увеличить этот показатель можно благодаря установке дополнительного модуля, выполняющего функцию удлинителя запаса хода. При этом точных характеристик основной батареи и дополнительного энергетического блока компания пока не разглашает.

Благодаря грузоподъемности до 1000 кг, Forefront Concept может выполнять различные задачи. Среди возможных направлений применения - транспортировка грузов и материально-техническое обеспечение подразделений, противодействие беспилотникам, огневая поддержка и эвакуация.

В Renault Group подчеркивают, что новую дистанционно управляемую платформу создавали с расчетом на доступную стоимость и возможность быстрого развертывания производства. Пока информация о цене не обнародована. При наличии достаточного спроса Forefront Concept может получить дальнейшее развитие и перейти к этапу серийного изготовления.