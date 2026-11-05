Полиция и СБУ установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке
Полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По состоянию на данный момент в рамках проведенных мероприятий уголовными аналитиками полиции установлено, что среди них 27 человек активно участвовали в противоправных действиях, еще 24 - вели себя агрессивно, подстрекали общество и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Нацгвардии.
В результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус НГУ.
В Нацполиции отметили, что действиям всех активных участников будет дана правовая оценка в рамках расследований Нацполиции, СБУ и ОГП. Работа продолжается.
Беспорядки в Петропавловской Борщаговке
Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии.
Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.
Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.
Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке.
Также суд отправил под стражу Татьяну Кирееву, подозреваемую в препятствовании работе армии и организации беспорядков в Петропавловской Борщаговке.