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Полиция и СБУ установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке

12:52 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Полиция и СБУ установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке Фото: полиция и СБУ установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке (скрин с видео)
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Полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По состоянию на данный момент в рамках проведенных мероприятий уголовными аналитиками полиции установлено, что среди них 27 человек активно участвовали в противоправных действиях, еще 24 - вели себя агрессивно, подстрекали общество и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Нацгвардии.

В результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус НГУ.

В Нацполиции отметили, что действиям всех активных участников будет дана правовая оценка в рамках расследований Нацполиции, СБУ и ОГП. Работа продолжается.

Беспорядки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии.

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий, которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Также суд отправил под стражу Татьяну Кирееву, подозреваемую в препятствовании работе армии и организации беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

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