Остановится ли канализация в Киеве из-за обстрелов: что говорят в КГГА

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

Он пояснил, что водоснабжение и водоотвод является единой системой, требующей постоянного резервного энергообеспечения.

Первый этап обеспечения генераторами мощностью 16 МВт был направлен именно на наиболее критические объекты, в частности, на систему водоотвода.

"Здесь нужно понимать физику процесса. Если прекращается водоснабжение, соответственно количество стоков уменьшается до критического уровня, то есть нагрузки на канализационную систему фактически нет", - отметил Пантелеев.

Он добавил, что в публичном пространстве распространяется много разной информации и манипуляций по работе коммунальных сетей. По словам Пантелеева, власти проводят встречи именно для разъяснения ситуации и предоставления достоверной информации.