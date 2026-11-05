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McDonald's тестирует новый порядок работы во время "желтой" тревоги: пока в двух городах

12:10 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
McDonald's тестирует новый порядок работы во время "желтой" тревоги: пока в двух городах Фото: McDonald's будет работать во время "желтой" тревоги в Чернигове и Полтаве (mcdonalds.com)
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McDonald's тестирует новый порядок работы во время воздушных тревог желтого уровня в двух ресторанах. Речь идет о заведениях в Полтаве и Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу McDonald's в Instagram.

Как отметили в компании, с сентября украинское законодательство позволяет бизнесу продолжать работу во время воздушных тревог желтого уровня при соблюдении установленных требований безопасности.

"Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени", - говорится в заявлении.

Так, во время воздушной тревоги желтого уровня, эти рестораны будут продолжать работу только при условии, что данные мониторинга подтверждают отсутствие непосредственной угрозы для соответствующей локации.

"В случае обнаружения угрозы или объявления воздушной тревоги красного уровня работа будет приостановлена, а работники и посетители попросят пройти до укрытия", - подчеркнули в пресс-службе McDonald's.

В то же время порядок работы всех остальных ресторанов McDonald's в Украине остается без изменений.

Напомним, во время воздушных тревог рестораны McDonald's приостанавливают работу, а работники и посетители переходят к укрытиям. Компания оплачивает сотрудникам время пребывания за рубежом. Из-за перебоев с логистикой заведения также могут работать с сокращенным меню.

Цены в сети отличаются в зависимости от региона, себестоимости продукции и затрат на логистику. Стоимость заказов через доставку также может быть выше, чем в ресторанах.

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