Россия передаст Ирану 90 пусковых установок для ракет, - FT
Россия согласилась поставить Ирану 90 пусковых установок АПУ-Л для управляемых ракет "Изделие 305", которые оккупанты активно используют в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание ознакомилось с производственным графиком одного из крупных российских оборонных предприятий на 2024-2025 годы. Документы передала Украинская частная разведывательная организация Dallas Analytics.
В мае 2024 года российская компания "Вымпел" обратилась в конструкторское бюро КБМ с просьбой ускорить поставки компонентов для установок АПУ-Л и АПУ-305. В письме отмечалось, что задержки могли подвергнуть угрозе сразу девять контрактов.
Кто фигурирует в заказах
В сопроводительном графике указаны семь российских заказчиков и два иностранных покупателя. В частности:
- Китай заказал 192 пусковые установки типа АПУ-305;
- Покупатель под кодовым названием "К-10", которым Россия маркирует Иран, заказал 90 установок АПУ-Л.
Оба типа систем предназначены для ракет "Изделие 305", которые запускаются с вертолетов. Они способны поражать движущиеся цели на расстоянии до 14 км.
Как отмечают в Dallas Analytics, ракета движется со скоростью около 230 метров в секунду и преодолевает дистанцию примерно за минуту, при этом оператор может корректировать ее полет в режиме реального времени.
Установки АПУ-Л разработаны для ударных вертолетов Ми-28 и могут нести две ракеты. Иран уже имеет на вооружении такие вертолеты - в январе 2026 фотографии Ми-28 фиксировали на авиационных объектах в Тегеране.
В то же время в документах нет подтверждений того, успела ли Россия физически передать законтрактованные пусковые установки иранской стороне.
Напомним, CNN сообщало, что российские разведывательные спутники могли передавать Ирану информацию, которая помогла Тегерану наносить более точные удары по американским объектам.
В частности, за два дня до разрушительной атаки на американскую базу в Саудовской Аравии над ней пролетели 14 российских спутников.