По 30 тысяч гривен ежемесячно: Кабмин вернул доплаты за ремонтные работы после атак РФ
Ремонтные бригады, восстанавливающие объекты критической инфраструктуры Украины после российских атак осенью и зимой, будут получать ежемесячные доплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Telegram и первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Доплаты за восстановление
30 тысяч гривен будут ежемесячно получать энергетики, коммунальщики и железнодорожники, которые входят в бригады по восстановлению разрушенных войной объектов, говорит Шмыгаль.
Минэнерго разработало проект решения о возобновлении программы доплат для ремонтных бригад, а правительство 4 ноября поддержало это решение.
Государственная помощь будет предоставляться с ноября по март работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах:
- электро-,
- тепло-,
- газо-,
- водоснабжения и водоотвода,
- железнодорожного транспорта общего пользования
По словам Шмыгаля, выплаты начнутся уже в этом месяце.
Правительство о доплатах
Корецкий добавил, что Правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам по прямому поручению Президента.
Он говорит, что начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий по инфраструктуре Украины.
"Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно усложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы больше, чем за все предыдущие годы", - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что 2 ноября Зеленский пообещал, что украинские энергетики будут получать ежемесячные доплаты, как и в прошлом году.
Всем, кто задействован в этих ремонтах, нужны доплаты каждый месяц, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают, сказал он.
Кроме того, в январе 2026 года правительство ввело отдельную программу поддержки энергетиков, работавших в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период.
Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работали в сложных условиях, восстанавливая энергосистему во всех регионах Украины.