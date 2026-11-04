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По 30 тысяч гривен ежемесячно: Кабмин вернул доплаты за ремонтные работы после атак РФ

21:39 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
По 30 тысяч гривен ежемесячно: Кабмин вернул доплаты за ремонтные работы после атак РФ Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Ремонтные бригады, восстанавливающие объекты критической инфраструктуры Украины после российских атак осенью и зимой, будут получать ежемесячные доплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Telegram и первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Доплаты за восстановление

30 тысяч гривен будут ежемесячно получать энергетики, коммунальщики и железнодорожники, которые входят в бригады по восстановлению разрушенных войной объектов, говорит Шмыгаль.

Минэнерго разработало проект решения о возобновлении программы доплат для ремонтных бригад, а правительство 4 ноября поддержало это решение.

Государственная помощь будет предоставляться с ноября по март работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах:

  • электро-,
  • тепло-,
  • газо-,
  • водоснабжения и водоотвода,
  • железнодорожного транспорта общего пользования

По словам Шмыгаля, выплаты начнутся уже в этом месяце.

Правительство о доплатах

Корецкий добавил, что Правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам по прямому поручению Президента.

Он говорит, что начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий по инфраструктуре Украины.

"Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно усложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы больше, чем за все предыдущие годы", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 ноября Зеленский пообещал, что украинские энергетики будут получать ежемесячные доплаты, как и в прошлом году.

Всем, кто задействован в этих ремонтах, нужны доплаты каждый месяц, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают, сказал он.

Кроме того, в январе 2026 года правительство ввело отдельную программу поддержки энергетиков, работавших в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период.

Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работали в сложных условиях, восстанавливая энергосистему во всех регионах Украины.

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