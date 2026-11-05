ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Эрдоган хочет обсудить с Путиным прекращение войны после встречи с Зеленским

13:44 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Эрдоган хочет обсудить с Путиным прекращение войны после встречи с Зеленским Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган рассказал журналистам, что хочет провести переговоры с Путиным о завершении российско-украинской войны после того, как обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе.

"Как Турция мы делаем все возможное, чтобы проложить путь к миру между Россией и Украиной, и будем продолжать это делать. После нашей встречи с президентом Зеленским мы хотим обсудить российскую сторону вопроса во время встречи с президентом Путиным", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, министр иностранных дел и другие чиновники Турции поддерживают контакты с представителями Украины и России, чтобы выяснить возможность организации новой встречи между сторонами на турецкой территории.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей относительно разговора Путина с Эрдоганом пока нет.

По его словам, при необходимости контакт могут быть организованы в короткие сроки.

Встреча Зеленского с Эрдоганом

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам этой встречи украинский лидер анонсировал, что Украина готовится к дипломатическим переговорам в трехстороннем формате первой половины ноября и рассматривает возможность привлечения Турции к этому диалогу.

Также Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Он рассчитывает, что Эрдоган поспособствует этой встрече, а главная цель - достичь прекращения огня по всей линии фронта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Турция Мирные переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине
Новости
В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине: полиция проводит спецоперацию
В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине: полиция проводит спецоперацию
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так