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Потепление в Украине переносится: где вероятен мокрый снег и штормовой ветер 6 ноября

12:54 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Потепление в Украине переносится: где вероятен мокрый снег и штормовой ветер 6 ноября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 6 ноября может принести местами не только холодный дождь, но и мокрый снег. При этом озвученные ранее вероятные даты потепления - "переносятся".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Особенности текущей погоды в Украине

"Первая настоящая осенняя стужа в Украине уже чувствуется", - рассказала эксперт.

Она сообщила также, что минувшей ночью:

  • наблюдались небольшие минусы;
  • на севере и северо-востоке - пролетал снег.

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Синоптическая ситуация в пятницу, 6 ноября

В течение пятницы, 6 ноября, по данным Диденко, "нашу территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт".

Из-за этого в большинстве областей Украины ожидается дождь.

"А на севере, кое-где в центре и в восточных областях - с мокрым снегом", - уточнила синоптик.

Учитывая такие погодные условия, специалист обратилась к водителям и призвала их не быть легкомысленными "с летней резиной" - поскорее сменить ее на зимнюю.

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В каких областях осадков почти не будет

В западных областях Украины, по словам Диденко, влияние северного антициклона не позволит прорваться:

  • ни дождю;
  • ни мокрому снегу.

Там - погода будет преимущественно без осадков.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Диденко рассказала также, что в большинстве областей в течение 6 ноября удержится сильный - до штормовых порывов - северный ветер.

"Поэтому следует одеваться на несколько градусов ниже", - посоветовала она.

Температура воздуха днем по Украине ожидается, по информации синоптика, около +4...+8°С.

"Но одевайтесь, как на небольшой мороз", - подчеркнула синоптик.

Потепление в Украине переносится: где вероятен мокрый снег и штормовой ветер 6 ноябряПрогноз погоды по Украине на 6 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

В Киеве погода 6 ноября, по словам эксперта, будет "на любителя":

  • возможен дождь, местами - с мокрым снегом;
  • сильный северный ветер;
  • максимальная дневная температура воздуха - около +5°С.

Когда на смену холоду может прийти потепление

В заключение Диденко сообщила, что "заявленное "ранее потепление (после 10 ноября)" переносится на 15-16 ноября".

"То есть сдвигается к концу следующей недели", - уточнила специалист.

В то же время она отметила, что "лучше поздно, чем никогда".

Напомним, ранее мы рассказывали, какая может быть погода в Украине в ноябре в целом.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила в интервью РБК-Украина, какой может быть зима в Украине.

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