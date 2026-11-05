Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд избрал меру пресечения "водителю" скорой"
Суд избрал меру пресечения Виктору Ене - якобы "водителю автомобиля скорой помощи", который вместе с Валентиной Молодой прибыл к военному объекту в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По версии следствия, Ена действовал в сговоре с Валентиной Молодой и Татьяной Киреевой. Последняя, как сообщил прокурор, знала о расположении подразделения Нацгвардии и передала его адрес другим фигурантам.
Следствие утверждает, что мужчина снимал на телефон военный объект и близлежащую территорию. Впоследствии подозреваемые подготовили медицинскую одежду и автомобиль с опознавательными знаками скорой. По версии обвинения, их целью было блокирование работы военного подразделения и содействие военным в СЗЧ.
Во время суда адвокат просил не отправлять Ену под стражу. Он подчеркнул, что подзащитный является участником боевых действий, имеет инвалидность III группы и постоянное место жительства. Также защитник отметил, что мужчина ухаживал за матерью, имеющей серьезные проблемы со здоровьем.
Адвокат заверил, что подозреваемый не будет прятаться от следствия и готов сотрудничать с правоохранителями. Защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Что известно о стычках в Петропавловской Борщаговке
2 ноября возле военного объекта Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке возникли стычки. Их спровоцировали заявления о якобы пытках мужчин.
На место приехала представившаяся медикиней Валентина Молодая и Виктор Ена - водитель скорой. Впоследствии журналисты выяснили, что автомобиль принадлежал частной службе, прекратившей работу.
Ранее суд отправил под стражу на два месяца без права залога Валентину Молодую и Татьяну Кирееву. По версии следствия, они вместе с Еной действовали по предварительному сговору.
Как заявил ранее Глава Офиса президента Кирилл Буданов, также прибывший на место столкновения 2 ноября в Петропавловскую Борщаговку, события произошли "не без влияния" и виновные будут наказаны, а внутри силовых структур будут сделаны выводы.
Больше подробностей - в материале РБК-Украина "Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией".