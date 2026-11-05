Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания

Во всех районах Киева в четверг, 5 ноября, фиксируются перебои с водоснабжением из-за обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Киевводоканала ".

"В результате аварийных обесточений объектов Киевводоканала наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и пытаются как можно скорее восстановить водоснабжение.

"Услуга уже постепенно возобновляется. Об изменениях в ситуации будем информировать дополнительно", - добавили в "Киевводоканале".

Жителям столицы напомнили, что в городе работает сеть бюветных комплексов, где они могут набрать питьевую воду. Размещение ближайших бюветов можно узнать на сайте КП "Киевводфонд".