ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания

13:59 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания Иллюстративное фото: в Киеве нет воды из-за обесточивания (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Во всех районах Киева в четверг, 5 ноября, фиксируются перебои с водоснабжением из-за обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканала".

"В результате аварийных обесточений объектов Киевводоканала наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над разрешением ситуации и пытаются как можно скорее восстановить водоснабжение.

"Услуга уже постепенно возобновляется. Об изменениях в ситуации будем информировать дополнительно", - добавили в "Киевводоканале".

Жителям столицы напомнили, что в городе работает сеть бюветных комплексов, где они могут набрать питьевую воду. Размещение ближайших бюветов можно узнать на сайте КП "Киевводфонд".

Напомним, сегодня в Сумах из-за колебаний напряжения в энергосети обесточены объекты КП "Горводоканал".

Отметим, сегодня утром из-за последствий вражеских атак в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Киевводоканал Электроэнергия Водоснабжение
Новости
В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине: полиция проводит спецоперацию
В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине: полиция проводит спецоперацию
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так