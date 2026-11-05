Почему правительство задерживает платежи громадам: эксперт назвал три причины

Госказначейство приостановило платежи громадам из-за дефицита средств на счетах. Проблему углубляет задержка международной помощи, которая привязана к принятию евроинтеграционных реформ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Бюджетный кризис или "ручник": почему правительство блокирует деньги громадам и чем это угрожает городам ".

Почему Казначейство задерживает платежи

Как рассказал эксперт Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий, задержки казначейских платежей уже нельзя считать обычной технической паузой. В то же время ситуация пока не свидетельствует о полноценном кризисе государственных финансов: речь идет об острой временной нехватке средств на счетах Казначейства.

Аналитик назвал ключевые причины этой проблемы:

очень большие расходы (прежде всего на оборону);

уменьшение налоговых поступлений из-за ударов РФ по украинским предприятиям;

задержки с поступлением части внешнего финансирования из-за невыполненных реформ.

Также Слуцкий отмечает, что наличие запланированных в бюджете расходов не означает, что необходимые деньги есть на счете в конкретный момент.

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Согласно постановлению Кабинета министров №590, Казначейство производит платежи в установленной очередности. В первую очередь финансируют потребности армии, зарплаты и социальные выплаты, тогда как капитальные ремонты и строительство могут ждать.

В результате больше проблем испытывают громады со значительным объемом инфраструктурных проектов, говорит эксперт.

Как международная помощь связана с платежами

Одной из ключевых причин бюджетного разрыва Слуцкий называет задержку международной помощи. Часть финансирования зависит от выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами, в частности, проведения евроинтеграционных реформ.

"Не все реформы, к которым привязано финансирование, хотят поддерживать, потому что часть из них сложная и непопулярная. К примеру, до сих пор не принята Антикоррупционная стратегия на 2026-2030 годы (законопроект №15230-д), хотя это один из шагов для Ukraine Facility", - отмечает Слуцкий.

Напомним, программа Ukraine Facility предусматривает многолетнюю финансовую поддержку Украины со стороны Европейского Союза в 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

По словам эксперта, невыполнение необходимых условий может задерживать поступление средств, из-за чего правительство вынуждено переносить запланированные расходы и ограничивать проведение платежей. В частности, значительная часть капитальных затрат, накопленных за первые девять месяцев года, была перенесена на декабрь.

Это создает дополнительные риски, ведь к концу года громадам и государственным учреждениям придется выполнять большой объем работ в сжатые сроки.

Какие последствия для громад

Задержки казначейских платежей влияют не только на местные бюджеты, но и бизнес, выполняющий работы для громад, пояснил Слуцкий. Подрядчики могут неделями ждать оплаты уже выполненных заказов, хотя им нужно выплачивать зарплаты работникам и финансировать текущие расходы.

Для малого бизнеса это означает сокращение оборотных средств. В дальнейшем компании могут закладывать риск задержек в стоимость своих услуг, что будет делать ремонты и другие работы бюджетных учреждений более дорогими.

Кроме того, задержки государственных платежей уже отражаются в отдельных программах поддержки бизнеса и жилищного кредитования.

В то же время, перенос значительного объема капитальных расходов на декабрь создает риск, что часть запланированных работ не успеют выполнить до конца года.

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Отдельный вопрос - бюджетные риски в следующем году. По оценке Министерства финансов, в 2027 году Украине понадобится 52,5 млрд долларов внешнего финансирования. По состоянию на октябрь 32,6 млрд долларов из этой суммы оставались необеспеченными. Если финансовый разрыв не удастся закрыть, под давлением могут снова оказаться местные расходы, ремонты и строительство.

Пути выхода из ситуации

По мнению эксперта ЦЭС, один из способов снизить давление на бюджет - вовремя привлекать международную помощь, выполняя обязательства, от которых зависят соответствующие выплаты.

"То есть сложных решений избежать не получается. Их либо принимают вовремя и получают связанное с ними финансирование, либо откладывают, а потом ищут деньги на уже запланированные расходы. Второй путь - это перераспределение менее приоритетных гражданских расходов. Но возможности такого перераспределения не безграничны", - резюмирует Слуцкий.

Следует отметить, что премьер-министр Сергей Корецкий 20 октября сообщил о разблокировании части расходов, прежде всего на планы устойчивости.

Глава Кабмина заявил, что правительство выполнило все обязательства, а парламент принял часть законов, необходимых для получения международной помощи. Поэтому все отложенные платежи должны быть осуществлены "шаг за шагом".