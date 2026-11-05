В Киеве приостановили движение поездов на "красной" линии метро

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в комментарии РБК-Украина .

"Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", - сказано в заявлении.

В столичном метрополитене также уточнили, что "синяя" и "зеленая" линии работают в обычном режиме.



"О возобновлении работы сообщим дополнительно", - добавили в пресс-службе.

Обновлено в 13:06

Движение поездов на "красной" линии метро в Киеве восстановлено. Интервал движения - 9 минут.

Несмотря на это, на фоне резких колебаний напряжения от внешних источников питания на линиях метрополитена возможны временная приостановка движения или увеличение интервалов между поездами. Об этом предупреждает КП "Киевский метрополитен".

После стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться.

Кстати, ранее в КГГА и КП "Киевпасстранс" предупреждали, что дальнейшая работа метрополитена будет напрямую зависеть от состояния энергосистемы страны.

Несмотря на остановку наземного электротранспорта и введение в столице экстренных отключений света, метро продолжает работать в штатном режиме и остается главным средством передвижения по городу. В то же время в коммунальном предприятии предупреждают, что из-за нестабильности в сети график и режим работы подземки могут меняться.

Обо всех возможных изменениях пассажиров обещают сообщать на официальных ресурсах КП "Киевский метрополитен".