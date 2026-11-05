Украина получила от ЕС более 4 миллиардов евро: куда направят деньги
Европейский союз выделил на бюджетные и оборонные нужды Украины 4,36 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.
Об этом заявил глава Кабинета министров Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам главы правительства, из указанной суммы 3,7 млрд евро составляют макрофинансовую помощь, а 660 млн евро - оборонный компонент.
"Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны", - подчеркнул Корецкий.
Он также отметил, что в условиях постоянных российских атак эта поддержка имеет критическое значение для укрепления обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости Украины.
"Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также все государства - члены ЕС за последовательную поддержку Украины", - добавил Корецкий.
По словам главы правительства, сейчас продолжается активная работа с европейскими союзниками, чтобы все оставшееся предусмотренное финансирование поступило своевременно и в полном объеме.
Что важно понимать: Ukraine Support Loan является частью масштабной программы финансовой поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы. Ее общий объем составляет до 90 млрд евро.
Благодаря этому механизму Украина сможет не только покрывать первоочередные бюджетные потребности, но и рассчитывать на более стабильное и предсказуемое поступление средств в среднесрочной перспективе.
Ранее мы писали, что Украина до конца года может получить от ЕС 30 млрд евро, но есть условие.
Также недавно стало известно, что Евросоюз выделил для Украины еще 2,86 млрд евро в рамках оборонной помощи.
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