Украина получила от ЕС более 4 миллиардов евро: куда направят деньги

Европейский союз выделил на бюджетные и оборонные нужды Украины 4,36 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Об этом заявил глава Кабинета министров Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы правительства, из указанной суммы 3,7 млрд евро составляют макрофинансовую помощь, а 660 млн евро - оборонный компонент.

"Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны", - подчеркнул Корецкий.

Он также отметил, что в условиях постоянных российских атак эта поддержка имеет критическое значение для укрепления обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости Украины.

"Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также все государства - члены ЕС за последовательную поддержку Украины", - добавил Корецкий.

По словам главы правительства, сейчас продолжается активная работа с европейскими союзниками, чтобы все оставшееся предусмотренное финансирование поступило своевременно и в полном объеме.

Что важно понимать: Ukraine Support Loan является частью масштабной программы финансовой поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы. Ее общий объем составляет до 90 млрд евро.

Благодаря этому механизму Украина сможет не только покрывать первоочередные бюджетные потребности, но и рассчитывать на более стабильное и предсказуемое поступление средств в среднесрочной перспективе.