УЗ запускает флагманский поезд "Ярослав Мудрый": куда и как будет курсировать

"Укрзализныця" объявила о новом флагманском поезде, который будет курсировать в Польшу. Он получил историческое название.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Речь идет о поезде № 51/52 "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Его назвали в честь первого поезда "Ярослав", который 4 ноября 1861 года прибыл во Львов из Вены. Эта дата считается началом железнодорожного движения в Украине.

В компании отметили, что новое название должно напоминать об исторических связях Украины с Европой. Кроме того, маршрут поезда частично повторяет историческое сообщение Львов - Перемышль.

В польском Перемышле пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

Какое расписание поезда "Ярослав Мудрый"

Поезд состоит из новых вагонов, среди которых есть инклюзивное купе.

Из Киева он отправляется в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. В обратном направлении поезд отправляется в 22:30 , а в столицу прибывает в 9:15.