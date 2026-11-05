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УЗ запускает флагманский поезд "Ярослав Мудрый": куда и как будет курсировать

13:15 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
УЗ запускает флагманский поезд "Ярослав Мудрый": куда и как будет курсировать Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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"Укрзализныця" объявила о новом флагманском поезде, который будет курсировать в Польшу. Он получил историческое название.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Речь идет о поезде № 51/52 "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Его назвали в честь первого поезда "Ярослав", который 4 ноября 1861 года прибыл во Львов из Вены. Эта дата считается началом железнодорожного движения в Украине.

В компании отметили, что новое название должно напоминать об исторических связях Украины с Европой. Кроме того, маршрут поезда частично повторяет историческое сообщение Львов - Перемышль.

В польском Перемышле пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

Какое расписание поезда "Ярослав Мудрый"

Поезд состоит из новых вагонов, среди которых есть инклюзивное купе.

Из Киева он отправляется в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. В обратном направлении поезд отправляется в 22:30 , а в столицу прибывает в 9:15.

Напомним, "Укрзализныця" недавно объявила о запуске трех международных поездов в Польшу. Один из них - флагманский поезд № 23/24 "Михаил Грушевский", который будет курсировать между Киевом и Холмом.

Также РБК-Украина писало, что УЗ запускает шесть новых вагонов, которые будут курсировать на международном маршруте Харьков – Перемышль. Всего с начала 2026 года "Укрзализныця" получила 44 новых пассажирских вагона украинского производства, еще 16 планируют передать до конца года.

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