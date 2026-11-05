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Украина не может терять промышленных специалистов: как "Метинвест" сохраняет кадры

14:14 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Украина не может терять промышленных специалистов: как "Метинвест" сохраняет кадры "Метинвест" сохраняет коллективы, несмотря на кризис в металлургии (фото: metinvestholding.com)
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В условиях остановки металлургических предприятий, обстрелов и кризиса в горно-металлургическом комплексе одной из главных задач для "Метинвеста" стало сохранение работников, их опыта и технологической экспертизы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяны Петрук во время III Lviv Human Capital Forum 2026 года.

"Метинвест" сохраняет кадры

По словам Петрук, компания переживает один из сложнейших периодов с начала полномасштабного вторжения. Из-за российских атак остановились два металлургических комбината Группы, где работают почти 15 тысяч человек. Также не работают два из четырех горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге.

Ситуацию усложняют блокада черноморских портов, сокращение квот ЕС на импорт стали и внедрение механизма углеродной корректировки импорта CBAM, ограничивающих возможности экспорта украинской металлопродукции.

Несмотря на остановку производства, "Метинвест" продолжает выплачивать зарплаты работникам и не переводит их в простой. Людей привлекают к разборке завалов и подготовке предприятий к восстановлению.

"Сегодня наша главная задача - сохранить кадровый потенциал. Мы не можем позволить себе экспортировать опыт, навыки и знания. Поэтому для нас так важно сохранить ядро ​​коллектива и технологическую экспертизу", - подчеркнула Петрук.

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По ее словам, потеря квалифицированных специалистов может стать особым риском для будущего восстановления промышленности. Даже при наличии финансирования и оборудования запуск производства будет зависеть от людей, обладающих необходимыми компетенциями и опытом.

Как компания готовит специалистов и поддерживает ветеранов

"Метинвест" также сокращает сроки подготовки новых специалистов и расширяет программы переквалификации. В частности, обучение подручного сталевара сократили с 9-12 до 4-6 месяцев, объединив онлайн-теорию с практикой непосредственно на производстве.

"В условиях войны едва ли не самое важное - способность компаний быстро переучивать людей", - отметила Петрук.

Еще одним резервом кадрового потенциала у компании называют ветеранов. Сейчас около 8,5 тысяч работников "Метинвеста" служат в ВСУ, а более тысячи ветеранов уже вернулись или были привлечены к работе.

Для их адаптации компания с 2023 года развивает систему реинтеграции, охватывающую переобучение, поддержку при возвращении к гражданской работе и подготовку коллективов.

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"Метинвест" также сотрудничает с молодежью, учреждениями профессионально-технического образования и собственным университетом "Метинвест Политехника", чтобы формировать кадровый резерв для восстановления отрасли.

По словам Петрук, сохранение человеческого капитала сегодня не менее важно, чем возобновление производственных мощностей.

"Только совместными усилиями бизнеса и государства мы сможем создать систему, которая будет работать на пользу страны и во время войны, и после ее завершения", - подытожила она.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова неоднократно называли лучшим работодателем Украины: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

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