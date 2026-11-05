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Сколько дней ждать тепла: в КГГА назвали время полного запуска отопления в Киеве

10:36 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Сколько дней ждать тепла: в КГГА назвали время полного запуска отопления в Киеве Иллюстративное фото: когда включат отопление в Киеве (коллаж РБК-Украина)
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На полное подключение домов киевлян к теплу уходит около 10 дней. Отопление запускается одновременно во всех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Ориентировочное время на развертывание системы и подачу тепла составляет 10 дней", - ответил Пантелеев на вопрос, сколько времени нужно, чтобы полностью подать тепло в дома киевлян.

Эти 10 дней начались 2 ноября - именно тогда в доме киевлян начали подавать отопление.

На уточняющий вопрос РБК-Украина о том, 12 ноября ли большинство домов должно быть с теплом, Пантелеев ответил утвердительно.

"За исключением тех, где будут возникать аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

"Пока нет дифференциации между районами - отопление запускают одновременно во всех районах столицы", - добавил он.

"Сегодня по состоянию на 11:00 будет обнародована актуальная информация о проценте домов, в которых уже есть тепло", - отметил Пантелеев.

Обновлено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к отоплению в Киеве подключены уже 45% домов.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева = одной из самых больших в Европе (протяженность теплосетей около 3 000 км) - необходимо чуть больше недели. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого понижения температуры", - говорится в сообщении.

Что известно о запуске тепла в столице

Как сообщало РБК-Украина, Киев готовится к сложной зиме после российских атак на энергетику.

По данным собеседников издания, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ перестали производить электроэнергию.

Напомним, отопительный сезон в столице начался 16 октября. По словам мэра Киева Виталия Кличко, первыми тепло начали подавать в больницы, детсады и школы.

Также мы писали, что 2 ноября в Киеве начали подключать к отоплению жилые дома.

Подобный запуск в этот день начался в ряде украинских городов.

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