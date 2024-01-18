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Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ

Вашингтон, Четверг 18 января 2024 15:07
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Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.

Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ отмечает, что у сделки есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует о том, что он готов пойти на уступки. Как сообщает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент ужесточил ее.

За свою 50-летнюю политическую карьеру, которая часто сосредотачивалась на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики. А когда он это делал, то обычно поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был одобрен.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до того, пока Конгресс не примет новое финансирование.

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