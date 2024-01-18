В Крыму сообщают о масштабных отключениях электроэнергии. Видео

Жители временно оккупированного Крыма вечером четверга, 18 января, остались без электроэнергии. Без света осталось большинство крупных городов полуострова.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишут местные Telegram-каналы.

По словам местных, электроэнергия отсутствует в Севастополе, Феодосии, Саках, Джанкое и Керчи.

По предварительным данным, причина отсутствия электроэнергии – аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Как пишут местные, в 18:05 якобы ошибочно сработало газовое оборудование на Балаклавской ТЭС, это повлекло за собой отключение двух энергоблоков.

Из-за отсутствия энергоснабжения на улицах городов произошел транспортный коллапс, из-за неисправных светофоров.

Удары по Крыму

Напомним, по данным ГУР, во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

В сети опубликовали спутниковый снимок недавнего удара Вооруженных сил Украины по объекту во временно оккупированном Крыму. На нем видно впечатление, какие украинские силы, вероятно, нанесли врагу в начале января.

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