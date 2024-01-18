ГУР атаковало дронами нефтебазу в Санкт-Петербурге, есть попадания, - источник

Атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Есть подтверждение попадания по целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

Как рассказали источники изданию, речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств". В настоящее время продолжается сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Также собеседник в комментарии изданию отметил, что теперь военные объекты Питера и Ленинградской области находится "в зоне досягаемости украинских сил".

На вопрос, впервые ли украинским дронам добраться до Ленинградской области России, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть отличия, и враг их почувствовал".

Атака беспилотников в РФ в ночь на 18 января

Напомним, что в эту ночь в России слышали взрывы в нескольких областях. В частности, в Белгородской области заявляли о работе ПВО, там есть пострадавшая.

Кроме того, в Минобороны РФ отчитывались о так называемом сбитии беспилотников над Московской и Ленинградской областями. Местные СМИ уже заявили, что над последней такое якобы произошло впервые.

В то же время, по информации роспубликов, БПЛА упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" (это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе). А также обломки дрона упали на территории морпорта, там разгорелся пожар.

Кроме того, беспилотники успели пролететь через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Детальнее о ночном налете беспилотников в России - читайте в материале РБК-Украина.

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