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Спасатели показали фото и видео ликвидации последствий удара РФ по Сумам

Сумы, Четверг 18 января 2024 09:55
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Спасатели показали фото и видео ликвидации последствий удара РФ по Сумам Фото: в ГСЧС показали фото и видео ликвидации последствий удара РФ по Сумам (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Вчера вечером оккупанты наносили удар по Сумам. В результате сбития обломками вражеского БпЛА было повреждено техническое помещение и два грузовика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС в Telegram.

"Поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БпЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Удары РФ по Украине в ночь на 18 января

Начиная с вечера 17 января, российские войска, не прекращая группами, запускали дроны-камикадзе по территории Украины и ударили ракетами по Харьковской области. Большинство целей удалось сбить, но не обошлось и без последствий - есть жертва и раненые.

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