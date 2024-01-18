Спасатели показали фото и видео ликвидации последствий удара РФ по Сумам

Вчера вечером оккупанты наносили удар по Сумам. В результате сбития обломками вражеского БпЛА было повреждено техническое помещение и два грузовика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС в Telegram .

"Поздно вечером 17 января в результате падения обломков от сбитого вражеского БпЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика", - сообщили в ГСЧС.

Удары РФ по Украине в ночь на 18 января

Начиная с вечера 17 января, российские войска, не прекращая группами, запускали дроны-камикадзе по территории Украины и ударили ракетами по Харьковской области. Большинство целей удалось сбить, но не обошлось и без последствий - есть жертва и раненые.

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