Украинские хакеры похитили важные документы о 500 объектах Минобороны РФ, - источники

Украинские хакеры взломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.

Украинские кибервоины скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".

По данным источников, это более 500 паспортов военных объектов минобороны РФ:

арсеналы вооружения,

площадки зенитно-ракетных комплексов,

штабы,

казармы, в том числе и расположенные на захваченных врагом территориях Украины,

другая технически-проектная документация.

Хакеры также снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации.

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская IТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Кроме того, в новогоднюю ночь украинская IТ-Армия приостановила работу платежных терминалов Российской Федерации.

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