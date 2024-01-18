Украинские хакеры похитили важные документы о 500 объектах Минобороны РФ, - источники
Украинские хакеры взломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.
Украинские кибервоины скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".
По данным источников, это более 500 паспортов военных объектов минобороны РФ:
- арсеналы вооружения,
- площадки зенитно-ракетных комплексов,
- штабы,
- казармы, в том числе и расположенные на захваченных врагом территориях Украины,
- другая технически-проектная документация.
Хакеры также снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации.
Кибератаки на Россию
С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".
Недавно украинская IТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.
Кроме того, в новогоднюю ночь украинская IТ-Армия приостановила работу платежных терминалов Российской Федерации.
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