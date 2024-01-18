Украинские беспилотники усложняют логистику российских войск: карты боев ISW

Российские и украинские войска ведут боевые действия по всей линии фронта. Оккупанты жалуются, что беспилотники и артиллерия ВСУ усложняет логистику россиянам в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы захватили неопределенные позиции к востоку от Белогоровки в Луганской области (южнее Кременной) и продвинулись к западу от Кременной близ Макеевки, хотя ISW не нашло визуальных доказательств этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки; северо-западнее Кременной возле Площадки и Макеевки; к западу от Кременной возле Тернов, Ямполевки, Торского; юго-западнее Кременной у Дибровы, севернее Григоровки; и к югу от Кременной у Белогоровки.

Украинские официальные лица продолжают предполагать, что российские войска готовятся возобновить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, вероятно, в конце января или начале февраля 2024 года.

Глава Харьковской областной военной администрации Украины Олег Синегубов заявил, что российские обстрелы на Купянском направлении за последние три недели уменьшились до двух-пяти в день.

Он добавил, что украинские силы ожидают возобновления российских штурмов на Купянском направлении, как только устойчивые минусовые температуры заморозят поля и почву в этом районе.

Бои в Донецкой области

17 января продолжались позиционные бои вблизи Бахмута, но подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Бахмута вблизи Веселого, Белогоровки и Спорного; возле Раздолевки; возле Григоровки и Богдановки; вблизи Хромового и Ивановского; возле Клещиевки и Андреевки.

17 января продолжались позиционные боевые действия под Авдеевкой, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Позиционные бои продолжались вблизи Новокалинового, Новобахмутовки и Степного; возле Авдеевского коксохимического завода, возле Каменки, Северного, Первомайского и Невельского.

Глава Донецкой областной военной администрации Украины Вадим Филашкин заявил, что с начала 2024 года российские войска сбросили на Авдеевку 250 планирующих бомб против 149 за весь 2023 год.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные боевые действия продолжались западнее города Донецка вблизи Красногоровки и Марьинки и юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки и Новомихайловки.

Российский военкор утверждал, что украинские беспилотники и артиллерия усложняют логистику России, а мины ограничивают движение российских транспортных средств.

"Южная ось"

17 января на участке границы Донецко-Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Бои продолжались к югу от Угледара, к северу от Новодонецкого, к западу от Старомлиновки и у Урожайного.

Также шли бои на западе Запорожской области, в частности около Пятихаток, Копани, Работино, Вербового и Новопрокоповки.

Российский военкор утверждал, что войска РФ недавно сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах, но также нанесли удары в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей. ISW наблюдает недавнее увеличение количества ударов беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой.

Украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжения позиционных боевых действий 17 января, но подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Позиционные бои продолжались под Крынками.

Российские источники утверждали, что река Днепр замерзла на многих участках, что усложняет переправу.