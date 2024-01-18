Россияне хотят захватить Синьковку. Сырский рассказал о ситуации возле Купянска

Россия не оставляет попыток вести активные штурмовые действия на Купянском направлении. Основные силы оккупантов сосредоточены на захвате Синьковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

По словам Сырского, ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг не прекращает там штурмовых действий и интенсивного огневого поражения

"Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки", - пишет Сырский.

Командующий заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.

"Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения", - сообщил он.

Обстрелы Купянская

Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.

В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения.

Отметим, что во время атаки дронами и ракетами РФ атаковала и Чугуев 17 января. Здесь один человек погиб, еще трое ранены. Детальнее о последствиях этого массированного обстрела, во время которого россияне запустили по Украине 33 дрона и две ракеты С-300, - читайте в материале РБК-Украина.

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