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Суд арестовал одного из фигурантов дела Гринкевича

Киев, Четверг 18 января 2024 22:34
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Суд арестовал одного из фигурантов дела Гринкевича Фото: суд арестовал одного из фигурантов дела Гринкевича (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения одному из фигурантов дела, к которому причастен львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, в виде содержания под стражей. Также предусмотрена возможность залога.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Офиса генерального прокурора Украины Надежда Максимец.

"Суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил к одному из фигурнатов меру пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 гривен (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается", - отметила Максимец.

Обновлено 22:42

По информации источника РБК-Украина, меру пресечения избрали Андрею Колотило.

Источник уточнил, что Колотило действовал в отдельных случаях и представлял одновременно все три фирмы, которые связаны с Гринкевичем.

Дело Гринкевича

Напомним, еще вчера, 17 января, украинские правоохранители сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, который является одним из крупнейших поставщиков для Министерства обороны. Он вместе с сообщниками, по версии следствия, нанес бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что речь идет об Игоре Гринкевиче и его сыне - Романе, в частности.

Они являются фигурантами дела о закупках некачественного белья и одежды для украинских защитников.

Стоит заметить, что Гринкевич сейчас уже находится в СИЗО. Ранее его поймали на попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей Государственного бюро расследований. Взамен бизнесмен требовал вернуть имущество, которое изъяли у подконтрольных ему компаний.

Сегодня, 18 января, стало известно, что ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича - Романа.

Более детально о деле Гринкевича можете узнать в материале РБК-Украина.

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