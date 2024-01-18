Оккупанты атаковали многоэтажку в Купянске: есть жертва и раненые

Последствия обстрела Купянска Харьковской области (t.me/synegubov)

Как отметили в МВД Украины, 57-летняя женщина, оказавшаяся под завалами, погибла мгновенно.

"Спасатели деблокировали тело погибшей из-под завалов и обследовали поврежденный дом", - добавили правоохранители.

Обстрелы Купянска

Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.

В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касалась и самого Купянска и Купянска Узлового. В частности, в документе говорилось и о частичной эвакуации на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин. На днях из Кондрашевской и Куриловской общин объявили полную обязательную эвакуацию населения.

Отметим, что во время атаки дронами и ракетами РФ атаковала и Чугуев 17 января. Здесь один человек погиб, еще трое были ранены. Подробнее о последствиях этого массированного обстрела, во время которого россияне запустили по УКраине 33 дрона и две ракеты С-300, - читайте в материале РБК-Украина.