Оккупанты атаковали многоэтажку в Купянске: есть жертва и раненые
Оккупанты ударили по городу Купянск Харьковской области в четверг, 18 января. Один человек погиб, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, МВД Украины.
По его словам, оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.
"В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Пострадали 57-летний и 61-летний мужчины. Службы продолжают осмотр мест обстрелов", - отметил глава ОВА.
Как отметили в МВД Украины, 57-летняя женщина, оказавшаяся под завалами, погибла мгновенно.
"Спасатели деблокировали тело погибшей из-под завалов и обследовали поврежденный дом", - добавили правоохранители.
Обстрелы Купянска
Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.
В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касалась и самого Купянска и Купянска Узлового. В частности, в документе говорилось и о частичной эвакуации на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин. На днях из Кондрашевской и Куриловской общин объявили полную обязательную эвакуацию населения.
Отметим, что во время атаки дронами и ракетами РФ атаковала и Чугуев 17 января. Здесь один человек погиб, еще трое были ранены. Подробнее о последствиях этого массированного обстрела, во время которого россияне запустили по УКраине 33 дрона и две ракеты С-300, - читайте в материале РБК-Украина.
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