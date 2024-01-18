Швейцарский производитель шоколада попал в список спонсоров войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального агентства по предотвращению коррупции.

Компания Barry Callebaut работает в России более 15 лет, имеет на территории РФ 3 фабрики:

вблизи города Чехова (Московская область),

г. Касимов (Рязанская область),

м. Калининград.

В Москве в бизнес-центре Alcon размещается Академия Шоколада Barry Callebaut (вторая по размерам в компании).

Деятельность в России во время войны

Вскоре после начала полномасштабного вторжения в компании заявили о поставках в Россию товаров первичной необходимости: "шоколад является частью ежедневного рациона многих".

Зато, по данным НАПК, данное указанное утверждение является манипулятивным, поскольку в соответствии с законодательством страны-агрессора ни шоколад, ни какаосодержащие продукты питания не относятся к продовольственным товарам первой необходимости.

В то же время исполнительный директор компании Питер Бун заявил, что военная операция в Украине была начата российским правительством, а не российским народом.

"Это разница, которую мы помнили, принимая эти трудные решения. Кроме того, мы являемся компанией, которая будет поддерживать своих клиентов. Нам не кажется правильным устраниться от наших клиентов и оставлять их без продукции потребителей, которые не просили об этой военной операции", - подчеркнул Бун.

На сегодня Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций, в частности, в 2023 году на рынок России было импортировано товаров на сумму более 94 млн долларов, что более чем в 3 раза превышает показатели 2022 года, в котором импорт в РФ составил 29 млн долларов. Среди импортируемых товаров - кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании.

Таким образом, Barry Callebaut продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины, попыток осудить наступление РФ на Украину от руководства компании не было.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

Также недавно сообщалось, что Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Он производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.

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