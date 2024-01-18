В Минобороны объяснили, почему Умеров отменил визит во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию, где сегодня, 18 января, состоится запуск Коалиции артиллерии, поскольку он принимал участие в Ставке Верховного Главнокомандующего. Однако он будет присутствовать на мероприятии в онлайн режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на открытии Коалиции артиллерии в Париже 18 января от Минобороны Украины представлена украинская делегация во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.

В ведомстве отметили, что заранее было сообщено, что визит Умерова во Францию может быть перенесен из-за того, что вчера министр принимал участие в Ставке Верховного Главнокомандующего.

В Минобороны также сообщили, что участие в мероприятии по открытию Коалиции артиллерии Умеров принимает дистанционно через видеосвязь.

К тому же, команды украинского и французского министерств работают над новой датой визита.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности. Там должен состояться запуск артиллерийской коалиции для помощи Украине.

Отмену визита подтвердило Министерство Вооруженных Сил Франции. Но Умеров в режиме видеоконференции вместе с французским министром обороны Себастьяном Лекорню примет участие в запуске коалиции по артиллерии.

Коалиция артиллерии

В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.

Также сообщалось, что в 2024 году запланированы испытания по управлению огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.