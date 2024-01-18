Исправит проблему дефицита снарядов. Умеров заявил о создании артиллерийской коалиции
Франция совместно с Украиной запускает коалицию "Артиллерия для Украины". В частности, в ее рамках нашим военным будут передавать боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Twitter и пресс-службу Министерства обороны Франции.
По информации французского минобороны, одна из целей такой коалиции - обеспечение украинских защитников возможностями для защиты территории страны. Также инициатива должна построить будущее украинской артиллерии при помощи амбициозных и инновационных промышленных партнерств.
Возглавили артиллерийскую коалицию для помощи Украине Соединенные Штаты Америки и Франция.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, реагируя на инициативу, поблагодарил Францию и лично министра обороны Себастьяна Лекорню за лидерство.
"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные силы. Решить этот вопрос нацелена Артиллерийская коалиция. Нам нужно усилить обороноспособность Украины, чтобы защитить свободный мир от российского зла", - подчеркнул глава Минобороны.
Коалиции для помощи Украине
Западные союзники Украины уже неоднократно создавали коалиции для передачи нашей стране определенного вооружения.
По состоянию на сейчас существует пять коалиций:
- противовоздушной обороны;
- бронетехники;
- авиационная;
- морская;
- артиллерийская.
Стоит заметить, что в рамках подобных инициатив предусмотрена не только передача оружия, а также и обучение украинских защитников.
К примеру, в рамках авиационной коалиции украинских пилотов обучают управлению многоцелевыми истребителями F-16. Такие самолеты планируют передать нашей стране в этом году.
Напомним, Украина испытывает дефицит снарядов для артиллерии. Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина назвал причины такой нехватки.
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