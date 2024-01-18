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В "Киевском метрополитене" сделали заявление о ценах на проезд: какой тариф предлагают

Украина, Четверг 18 января 2024 12:53
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В "Киевском метрополитене" сделали заявление о ценах на проезд: какой тариф предлагают Фото: обоснованный тариф на проезд в метро Киева составляет 30 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость поездки в киевском метро на уровне 8 гривен не менялась с 2018 года. Сейчас "обоснованный тариф" составляет более 30 гривен.

Об этом заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию LB.ua.

По его словам, вопрос тарифа - это не компетенция Киевского метрополитена. "Мы не повышаем тариф, но ежегодно представляем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованному тарифу", - сообщил он.

Он напомнил, что тариф в последний раз вырос в 2018 году и с тех пор повысились расходы. Если расходы на электроэнергию составляли 466 млн гривен в год, то в 2024 году предприятие заплатит 1,6 млрд. гривен.

"Поэтому обоснованный тариф сегодня - более 30 гривен", - сказал Брагинский.

Ранее начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью РБК-Украина сказал, что в ближайшее время не планируют закрывать станции метро после того, как в 2023 году закрыли движение между станциями Демеевская и Теремки.

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