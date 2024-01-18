ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция изготовит десятки САУ CEASAR для Украины

Четверг 18 января 2024 01:16
UA EN RU
Франция изготовит десятки САУ CEASAR для Украины Фото: ВСУ пополнятся десятками французских САУ CEASAR (Facebook/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Французская Республика изготовит 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на в интервью чиновника изданию Le Parisien.

"Франция будет инициировать финансирование для обучения других. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов. Она только что купила шесть установок CEASAR за собственные средства, чтобы запустить эту инициативу", - сказал он.

Военная помощь Франции для Украины

С начала полномасштабной войны России, Франция является одним из главных союзников Украины наряду с США и Германией. Париж предоставляет нашей стране активную финансовую и военную помощь.

На днях стало известно, что Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP, а также бомбы, количество которых не уточняется.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев для подписания соглашения о поставках нового оружия Украине. Работа над текстом документа находится на завершающей стадии.

Украина ведет переговоры касательно соглашений о безопасности с 6 странами.

Великобритания первой из европейских стран подписала соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие