Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar

Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова в Twitter.

По его словам, в ходе телефонного разговора с главой французского Министерства обороны, Себастьен Лекорню сообщил, что Франция поставит 6 Caesar в ближайшие недели.

Помимо этого французский политик сообщил, что Париж может произвести еще 72 единицы САУ в 2024 году для Украины.

Что известно о Caesar

Это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter. Поставляется в Украину с 2022 года, всего известно об около 20 единиц на вооружении ВСУ.

Имеет эффективную дальность огня до 42 километров. Может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Скорострельность - 6 снарядов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit (автоматизированная) с привязкой к GPS.

Поставки и использование Caesar в Украине

Украина подписала несколько контрактов с военными компаниями из Франции. Одна из них касается дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Позже стало известно, что Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar. В связи с этим Украина может получить гораздо больше этих гаубиц.

Недавно Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как уничтожили российских военных с помощью САУ Caesar.

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