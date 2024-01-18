Дрон пролетел над резиденцией Путина на Валдае: новые детали атаки по нефтебазе в Петербурге

Во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге , произошедшей этой ночью, один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о его дворце на Валдае.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Заметим, ранее источники в спецслужбах сообщили, что атака дронов на нефтебазу в Ленинградской области - это спецоперация ГУР.

В частности, во время которой один из беспилотников пролетел над Валдаем, где находится дворец российского диктатора Владимира Путина. В частности, эту резиденцию и территорию вокруг прикрывает ПВО.

Но источник РБК-Украина подчеркнул, что украинские Силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей беспилотников, что позволяет достигать российских тыловых регионов.

Также собеседник в комментарии отметил, что отныне военные объекты Питера и Ленинградской области находится "в зоне досягаемости украинских сил".

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Напомним, сегодня российская сторона заявила о так называемой "попытке атаки" на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Впрочем, источники РБК-Украина в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешная спецоперация Главного управления разведки Минобороны. В дополнение собеседник заявил, что есть подтверждение попаданий по целям.

В то же время, по информации роспабликов, БПЛА якобы упал и взорвался на территории нефтебазы. То есть традиционно последствия атаки в РФ умалчивают.

Отметим, что речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Россияне жалуются, что дроны якобы впервые достигли Ленинградской области, находящейся в 800 км прямо от границы Украины

Но как уточнил источник РБК-Украина, это произошло не впервые и добавил, что были "различия, и враг их почувствовал".

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