ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Чугуев под Харьковом: есть погибшая

Харьков, Среда 17 января 2024 23:41
UA EN RU
Россияне обстреляли Чугуев под Харьковом: есть погибшая Фото: захватчики ударили по городу Чугуев в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики обстреляли город Чугуев в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, российские военные дважды ударили по городу.

В результате атаки повреждено учебное заведение. Также погибла гражданская женщина, работавшая оператором котельной. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения в Харьковской области баллистического вооружения.

Обстрелы Харьковской области

В среду, 17 января, захватчики ударили по сельскому совету в селе Малый Бурлук. В результате атаки ранения получили двое детей. А вледствие ударов по Купянску повреждены частные домовладения.

В ночь на 16 января россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Пострадали 17 человек, есть погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие