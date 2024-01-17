Россияне обстреляли Чугуев под Харьковом: есть погибшая

Российские захватчики обстреляли город Чугуев в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, российские военные дважды ударили по городу.

В результате атаки повреждено учебное заведение. Также погибла гражданская женщина, работавшая оператором котельной. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения в Харьковской области баллистического вооружения.

Обстрелы Харьковской области

В среду, 17 января, захватчики ударили по сельскому совету в селе Малый Бурлук. В результате атаки ранения получили двое детей. А вледствие ударов по Купянску повреждены частные домовладения.

В ночь на 16 января россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Пострадали 17 человек, есть погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.